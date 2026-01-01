Sigma AF 12-24mm F4.0 DG HSM A NIKON объектив

Описание

В объектив установлена самая большая на сегодняшний день асферическая линза диаметром 80 мм, выполненная методом точной формовки стекла под давлением. Эта линза эффективно устраняет дисторсию, сферическую аберрацию и кому. Постоянная светосила F4.0 на всем диапазоне фокусных расстояний позволяет делать кадры с короткой выдержкой, что важно при съемке быстро движущихся объектов.

В конструкцию объектива включены детали из термостабильного компаунда TSC. Он имеет такой же уровень термической усадки, как и алюминий, но малую эластичность, что важно при температурных изменениях. Поскольку уровень термической усадки низкий, это придает деталям из данного материала сходство с металлическими, что делает работу механических частей, таких как кольцо зума, плавной и точной.

Влаго- и пылезащита байонета предотвращает попадание в объектив и камеру влаги и пыли. Передняя и задняя линзы имеют специальное водо- и маслоотталкивающее покрытие, что позволяет использовать объектив в экстремальных условиях.

Ультразвуковой двигатель автофокуса понравится как фотографам, так и видеооператорам. Он срабатывает быстро, точно и практически бесшумно.

Передняя линза объектива, традиционно для сверхширокоугольной оптики, имеет очень выпуклую форму, однако в процессе работы весьма надежно защищена от повреждений встроенной лепестковой блендой.

Характеристики: