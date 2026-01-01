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Sigma AF 12-24mm F4.0 DG HSM A NIKON объектив
Sigma AF 12-24mm F4.0 DG HSM A NIKON объектив
Sigma AF 12-24mm F4.0 DG HSM A NIKON объектив

Sigma AF 12-24mm F4.0 DG HSM A NIKON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9353

Sigma AF 12-24mm F4.0 DG HSM Art NIKON - ультраширокоугольный объектив серии Art, разработанный для камер системы Nikon.

Объектив подойдет для интерьерной, архитектурной съемки и съемки пейзажей. Дистанция фокусировки от 24 см. Угол обзора 122-84,1 градус.

Описание

В объектив установлена самая большая на сегодняшний день асферическая линза диаметром 80 мм, выполненная методом точной формовки стекла под давлением. Эта линза эффективно устраняет дисторсию, сферическую аберрацию и кому. Постоянная светосила F4.0 на всем диапазоне фокусных расстояний позволяет делать кадры с короткой выдержкой, что важно при съемке быстро движущихся объектов.

В конструкцию объектива включены детали из термостабильного компаунда TSC. Он имеет такой же уровень термической усадки, как и алюминий, но малую эластичность, что важно при температурных изменениях. Поскольку уровень термической усадки низкий, это придает деталям из данного материала сходство с металлическими, что делает работу механических частей, таких как кольцо зума, плавной и точной.

Влаго- и пылезащита байонета предотвращает попадание в объектив и камеру влаги и пыли. Передняя и задняя линзы имеют специальное водо- и маслоотталкивающее покрытие, что позволяет использовать объектив в экстремальных условиях.

Ультразвуковой двигатель автофокуса понравится как фотографам, так и видеооператорам. Он срабатывает быстро, точно и практически бесшумно.

Передняя линза объектива, традиционно для сверхширокоугольной оптики, имеет очень выпуклую форму, однако в процессе работы весьма надежно защищена от повреждений встроенной лепестковой блендой.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 12-24
  • диафрагма - f/4
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 0,24
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 16/11
  • лепестки диафрагмы - 9
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • размеры, мм – 102х131,5
  • вес, г - 1150

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