Sigma AF 105mm f/2.8 MACRO EX DG OS HSM NIKON объектив

Объектив подходит как для фотокамер с полноформатной матрицей так и для кропнутых камер.
Благодаря использованию линз со сверхнизкой дисперсией (SLD), в объективе успешно скорректирована дисторсия и все типы аберраций. Многослойное просветление оптических элементов эффективно устраняет нежелательные блики и переотражения, повышая естественный контраст изображения, формируемого объективом.
Привод Coreless DG используется для быстрой и точной работы автофокуса. Кроме того, обновленный алгоритм фокусировки, позволяет вручную скорректировать фокус, линзы не регулируются непосредственно кольцом фокусировки, кольцо служит для управления приводом автоматической фокусировки.
Характеристики:
- фокусное расстояние - 105 мм
- максимальное значение диафрагмы - f/2.8
- минимальное значение диафрагмы - f/22
- байонет - Nikon
- минимальное расстояние фокусировки - 31 см
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 11/16
- лепестки диафрагмы - 9
- стабилизация изображения - есть
- диаметр фильтра - 62 мм
- размеры - 78х126 мм