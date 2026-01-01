Sigma AF 100-400mm F/5-6.3 DG OS HSM C NIKON объектив

Оптическая конструкция объектива включает 21 элемент в 15 группах.
Минимальное значение диафрагмы составляет F22, минимальная дистанция фокусировки - 160 см. Угол обзора в 35 миллиметровом эквиваленте лежит в диапазоне 24,4-6,2 градуса. Благодаря круглой девятилепестковой диафрагме объектив создает качественное размытие зон, находящихся вне зоны фокуса.
Усовершенствованный AF-алгоритм с режимом поддержки ручной доводки и привод Hyper Sonic Motor обеспечивают быстрый и тихий автофокус. Так же в получении резких кадров поможет система стабилизации, которой снабжен объектив.
Характеристики:
- конструкция - 21 элемент в 14 группах
- минимальная дистанция фокусировки, м - 1,6
- минимальная диафрагма - f22
- диафрагма – 5,0-6,3 f
- диаметр резьбы для фильтров, мм - 67
- стабилизатор изображения - есть
- ультразвуковой мотор - есть
- лепестки диафрагмы - 9
- габариты (диаметр/длина), мм - 86,4х182,3
- вес, г – 1160