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Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Micro 4/3 объектив
Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Micro 4/3 объектив

Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Micro 4/3 объектив

Sigma
Артикул: OLE-2404

Светосильный портретный объектив для беззеркальных камер с постоянным фокусным расстоянием 56 мм и постоянной светосилой f1.4. Байонет Micro 4/3

Описание

Особенности:

  • Латунный байонет.
  • Плавный и точный автофокус идеально работает в видео режиме.
  • Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма.
  • Контроль качества на новейшем оборудовании А1.
  • Пыле- и влагозащищённый байонет.
  • Сделано в Японии

Характеристики:

  • Фокусное расстояние (мм): 56 мм
  • Стабилизация изображения: нет
  • Диафрагма: f/1.4
  • Мин. диафрагма: f/16
  • Мин. дистанция фокусировки: 0.5 м
  • Автоматическая фокусировка: есть
  • Число элементов/групп элементов: 10/6
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Диаметр светофильтра 55 мм
  • Размеры 66,5 х 59,5 мм
  • Вес 280гр.

Комплектация

  • Передняя и задняя крышки
  • Инструкция
  • Гарантийный талон

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