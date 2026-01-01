Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Micro 4/3 объектив

Особенности:
- Латунный байонет.
- Плавный и точный автофокус идеально работает в видео режиме.
- Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма.
- Контроль качества на новейшем оборудовании А1.
- Пыле- и влагозащищённый байонет.
- Сделано в Японии
Характеристики:
- Фокусное расстояние (мм): 56 мм
- Стабилизация изображения: нет
- Диафрагма: f/1.4
- Мин. диафрагма: f/16
- Мин. дистанция фокусировки: 0.5 м
- Автоматическая фокусировка: есть
- Число элементов/групп элементов: 10/6
- Число лепестков диафрагмы: 9
- Диаметр светофильтра 55 мм
- Размеры 66,5 х 59,5 мм
- Вес 280гр.