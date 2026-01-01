images
images
images
Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM OS Art Canon EF объектив
Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM OS Art Canon EF объектив
Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM OS Art Canon EF объектив

Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM OS Art Canon EF объектив

Sigma
Артикул: OLE-2399

Светосильный универсальный объектив из серии Art с переменным фокусным расстоянием 24-70 мм и постоянной светосилой f2.8. Байонет Canon EF

Описание

Особенности:

  • Быстрый автофокус с ручной доводкой
  • Оптический стабилизатор изображения OS и новый ультразвуковой мотор фокусировки HSM 
  • Конструкция объектива уменьшает блики и засветки
  • Латунный байонет
  • Влаго- и пылезащита байонета предотвращает попадание в объектив и камеру влаги и пыли
  • Скругленная диафрагма
  • Контроль качества на новейшем оборудовании А1
  • Сделано в Японии
  • Совместимость с автофокусным адаптером Sigma MC-11
  • Настройка и кастомизация объектива с помощью USB-док станции
  • Возможность смены байонета
  • Высокопрочный износоустойчивый корпус

Характеристики:

  • Фокусное расстояние (мм): 24-70 мм
  • Стабилизация изображения: есть
  • Диафрагма: f/2.8
  • Мин. диафрагма: f/22
  • Мин. дистанция фокусировки: 0.37 м
  • Автоматическая фокусировка: есть
  • Число элементов/групп элементов: 19/14
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Диаметр светофильтра 82 мм
  • Размеры 89,6 х 107,6 мм
  • Вес 1070 гр.

Комплектация

  • Объектив
  • Бленда
  • Передняя и задняя крышки
  • Чехол
  • Инструкция на русском
  • Гарантийный талон для территории РФ

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Таоси
Таоси
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Максим Петрович Дмитриев - основоположник российской фотопублицистики и знаменитый фотограф-документалист
Максим Петрович Дмитриев - основоположник российской фотопублицистики и знаменитый фотограф-документалист
Дуглас Киркланд
Дуглас Киркланд
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.