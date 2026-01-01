Sigma 24-70mm f/2.8 DG HSM OS Art Canon EF объектив

Особенности:
- Быстрый автофокус с ручной доводкой
- Оптический стабилизатор изображения OS и новый ультразвуковой мотор фокусировки HSM
- Конструкция объектива уменьшает блики и засветки
- Латунный байонет
- Влаго- и пылезащита байонета предотвращает попадание в объектив и камеру влаги и пыли
- Скругленная диафрагма
- Контроль качества на новейшем оборудовании А1
- Сделано в Японии
- Совместимость с автофокусным адаптером Sigma MC-11
- Настройка и кастомизация объектива с помощью USB-док станции
- Возможность смены байонета
- Высокопрочный износоустойчивый корпус
Характеристики:
- Фокусное расстояние (мм): 24-70 мм
- Стабилизация изображения: есть
- Диафрагма: f/2.8
- Мин. диафрагма: f/22
- Мин. дистанция фокусировки: 0.37 м
- Автоматическая фокусировка: есть
- Число элементов/групп элементов: 19/14
- Число лепестков диафрагмы: 9
- Диаметр светофильтра 82 мм
- Размеры 89,6 х 107,6 мм
- Вес 1070 гр.