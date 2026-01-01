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Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN Contemporary X-Mount объектив
Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN Contemporary X-Mount объектив

Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN Contemporary X-Mount объектив

Sigma
Артикул: OLE-2398

Светосильный универсальный объектив с переменным фокусным расстоянием 18-50 мм и постоянной светосилой f2.8 Байонет Х-mount

Описание

Особенности

  • Оптическая конструкция: 13 элементов в 10 группах, 1 элемент из SLD-стекла и 3 асферических элемента
  • Внутренняя фокусировка
  • Совместимость с высокоскоростными системами автофокуса
  • Шаговый мотор фокусировки
  • Поддержка функции lens aberration correction
  • Поддержка DMF и AF+MF
  • Супер многослойное покрытие линз
  • Влаго и пыле защищённый байонет
  • Контроль качества на новейшем оборудовании А1
  • Скруглённая диафрагма 7-лепестковая диафрагма
  • Прецизионный латунный байонет
  • Сделано в Японии

Характеристики:

  • Фокусное расстояние (мм): 18-50 мм
  • Стабилизация изображения: нет
  • Диафрагма: f/2.8
  • Мин. диафрагма: f/22
  • Мин. дистанция фокусировки: 0.12 м
  • Автоматическая фокусировка: есть
  • Режим макросъемки: нет
  • Число элементов/групп элементов: 13/10
  • Число лепестков диафрагмы: 7
  • Диаметр светофильтра 55 мм
  • Размеры 665,4 х 74,5 мм
  • Вес 290 гр.

Комплектация

  • Бленда (LH582-02)
  • Передняя крышка (LCF-55 Ⅲ)
  • Задняя крышка (LCRⅡ)
  • Инструкция
  • гарантийный талон

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