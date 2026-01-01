Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN Contemporary X-Mount объектив

Особенности
- Оптическая конструкция: 13 элементов в 10 группах, 1 элемент из SLD-стекла и 3 асферических элемента
- Внутренняя фокусировка
- Совместимость с высокоскоростными системами автофокуса
- Шаговый мотор фокусировки
- Поддержка функции lens aberration correction
- Поддержка DMF и AF+MF
- Супер многослойное покрытие линз
- Влаго и пыле защищённый байонет
- Контроль качества на новейшем оборудовании А1
- Скруглённая диафрагма 7-лепестковая диафрагма
- Прецизионный латунный байонет
- Сделано в Японии
Характеристики:
- Фокусное расстояние (мм): 18-50 мм
- Стабилизация изображения: нет
- Диафрагма: f/2.8
- Мин. диафрагма: f/22
- Мин. дистанция фокусировки: 0.12 м
- Автоматическая фокусировка: есть
- Режим макросъемки: нет
- Число элементов/групп элементов: 13/10
- Число лепестков диафрагмы: 7
- Диаметр светофильтра 55 мм
- Размеры 665,4 х 74,5 мм
- Вес 290 гр.