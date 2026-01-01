Рубинар 8/500 макрообъектив

Артикул: DAN-5593

Объектив Рубинар 8/500 Макро для фотоаппаратов.

Зеркально-линзовый объектив с многослойным просветлением. Позволяет вести съемку предметов, расположенных на дистанции от 2,2 м до бесконечности и получать на дистанции 2,2 м снимки в масштабе 1:4, а на дистанции 3,1 м в масштабе 1:6.