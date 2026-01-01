images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Рубинар 8/500 макрообъектив
Рубинар 8/500 макрообъектив
Рубинар 8/500 макрообъектив
Рубинар 8/500 макрообъектив
Рубинар 8/500 макрообъектив
Рубинар 8/500 макрообъектив
Рубинар 8/500 макрообъектив
Рубинар 8/500 макрообъектив
Рубинар 8/500 макрообъектив
Рубинар 8/500 макрообъектив
Рубинар 8/500 макрообъектив
Рубинар 8/500 макрообъектив
Рубинар 8/500 макрообъектив

Рубинар 8/500 макрообъектив

Рубинар
Артикул: DAN-5593

Объектив Рубинар 8/500 Макро для фотоаппаратов.

Зеркально-линзовый объектив с многослойным просветлением. Позволяет вести съемку предметов, расположенных на дистанции от 2,2 м до бесконечности и получать на дистанции 2,2 м снимки в масштабе 1:4, а на дистанции 3,1 м в масштабе 1:6.

Описание

Объектив выпущен Лыткаринским заводом оптического стекла.

Применение многослойных просветляющих покрытий на оптических деталях значительно увеличивает светопропускание, уменьшает светорассеяние, повышает контрастность изображения на фотопленке или матрице цифрового фотоаппарата.

Объектив имеет фиксированную диафрагму. Из-за необычной оптической схемы источники света в боке приобретают форму "бублика".

Это компактный объектив отлично подходит для фото-охоты и стрит-фото.

Характеристики:

  • фокусное расстояние - 500 мм
  • светосила - 8
  • байонет - М42
  • минимальное расстояние фокусировки - 2,2 м
  • резьба - 77 мм
  • вес - 510 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Тони Фрисселл
Тони Фрисселл
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Лекция Игоря Алексеева - Выбор современного оборудования для фотографа и видеооператора. Фотогора
Лекция Игоря Алексеева - Выбор современного оборудования для фотографа и видеооператора. Фотогора
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.