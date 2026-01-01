Рубинар 5,6/500 макрообъектив

Описание

Объектив выпущен Лыткаринским заводом оптического стекла.

Применение многослойных просветляющих покрытий на оптических деталях значительно увеличивает светопропускание, уменьшает светорассеяние, повышает контрастность изображения на фотопленке или матрице цифрового фотоаппарата.

Объектив имеет фиксированную диафрагму. Это компактный объектив отлично подходит для фото-охоты и стрит-фото.

Важно! Обратите внимание, что данный объектив нельзя установить на зеркальные цифровые фотоаппараты без использования дополнительного макрокольца М42, объектив упирается в выступ встроенной вспышки (для камер без встроенной вспышки - в так называемый "носик" с надписью бренда). При использовании макрокольца (оно же удлиняющее кольцо) фокусировка на бесконечность будет сохраняться.

Характеристики: