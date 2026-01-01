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Nikon Nikkor Z 50mm f/1.8 S объектив
Nikon Nikkor Z 50mm f/1.8 S объектив
Nikon Nikkor Z 50mm f/1.8 S объектив
Nikon Nikkor Z 50mm f/1.8 S объектив

Nikon Nikkor Z 50mm f/1.8 S объектив

Nikon
Артикул: OLE-2393

Светосильный  объектив с фокусным расстоянием 50 мм и постоянной диафрагмой. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat. Подходит для съемки пейзажей, ландшафтов и свадебной и портретной съемки. 

Описание

Характеристики:

  • Фокусное расстояние 50 мм

  • Диафрагма f/1.8

  • Минимальная диафрагма 16

  • Байонет Nikon Z

  • Число элементов / групп элементов 12 / 9

  • Число лепестков диафрагмы 9

  • Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм 

  • Размер 76 х 86,5 мм

  • Вес 415 гр.

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