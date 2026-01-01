Nikon Nikkor Z 50mm f/1.8 S объектив

Характеристики:
Фокусное расстояние 50 мм
Диафрагма f/1.8
Минимальная диафрагма 16
Байонет Nikon Z
Число элементов / групп элементов 12 / 9
Число лепестков диафрагмы 9
Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм
Размер 76 х 86,5 мм
Вес 415 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Светосильный объектив с фокусным расстоянием 50 мм и постоянной диафрагмой. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat. Подходит для съемки пейзажей, ландшафтов и свадебной и портретной съемки.
Характеристики:
Фокусное расстояние 50 мм
Диафрагма f/1.8
Минимальная диафрагма 16
Байонет Nikon Z
Число элементов / групп элементов 12 / 9
Число лепестков диафрагмы 9
Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм
Размер 76 х 86,5 мм
Вес 415 гр.
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