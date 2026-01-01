Nikon 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor объектив

Описание

Превосходные оптические характеристики: четыре элемента из стекла ED (со сверхнизким рассеиванием) и один из стекла Super ED помогают устранить хроматическую аберрацию и оптические цветовые дефекты, которые могут возникнуть при использовании больших фокусных расстояний. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat: великолепно уменьшает двоение изображения и появление бликов даже при контровом освещении.

Система подавления вибраций VR с поддержкой режимов «Обычный», «Активный» и «Со штатива». Минимизирует эффект дрожания фотокамеры и позволяет использовать выдержки на четыре ступени длиннее обычных. Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) обеспечивает быструю, тихую и точную автофокусировку. Три режима фокусировки: A/M (автофокусировка с ручной донастройкой, приоритет АФ), M/A (автофокусировка с ручной донастройкой, приоритет ручной настройки) и M (ручная фокусировка). АФ с телеконвертором: АФ работает даже тогда, когда к f/8-совместимой фотокамере присоединен 1,4-кратный телеконвертор.

Переключатель предела фокусировки: «FULL» (Полный) и «бескончность–6 м», уменьшающий время фокусировки при съемке с расстояний определенного диапазона. Блокировка корпуса объектива (при сложенном корпусе в положении 80 мм) предотвращает выдвижение корпуса под действием силы тяжести, когда объектив не используется. Съемный кронштейн для штатива поставляется в комплекте.

Характеристики: