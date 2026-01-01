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Nikon 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor объектив
Nikon 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor объектив

Nikon 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor объектив

Nikon
Артикул: MTG-2264

Nikon 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor объектив. Профессиональный гипер-зум объектив для камер семейства FX. (120–600 мм при использовании с зеркальной фотокамерой Nikon формата DX). Система подавления вибраций, разработанная компанией Nikon, позволяет вести съемку с рук с использованием выдержек на четыре ступени длиннее обычных и получать четкие изображения при любом фокусном расстоянии. Подходит для съемки самых разных объектов, в том числе дикой природы, пейзажей и спортивных мероприятий.

Описание

Превосходные оптические характеристики: четыре элемента из стекла ED (со сверхнизким рассеиванием) и один из стекла Super ED помогают устранить хроматическую аберрацию и оптические цветовые дефекты, которые могут возникнуть при использовании больших фокусных расстояний. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat: великолепно уменьшает двоение изображения и появление бликов даже при контровом освещении.

Система подавления вибраций VR с поддержкой режимов «Обычный», «Активный» и «Со штатива». Минимизирует эффект дрожания фотокамеры и позволяет использовать выдержки на четыре ступени длиннее обычных. Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) обеспечивает быструю, тихую и точную автофокусировку. Три режима фокусировки: A/M (автофокусировка с ручной донастройкой, приоритет АФ), M/A (автофокусировка с ручной донастройкой, приоритет ручной настройки) и M (ручная фокусировка). АФ с телеконвертором: АФ работает даже тогда, когда к f/8-совместимой фотокамере присоединен 1,4-кратный телеконвертор.

Переключатель предела фокусировки: «FULL» (Полный) и «бескончность–6 м», уменьшающий время фокусировки при съемке с расстояний определенного диапазона. Блокировка корпуса объектива (при сложенном корпусе в положении 80 мм) предотвращает выдвижение корпуса под действием силы тяжести, когда объектив не используется. Съемный кронштейн для штатива поставляется в комплекте.

Характеристики:

  • Тип объектива - телеобъектив Zoom
  • Диафрагма - F4.5 - F5.6
  • Минимальная диафрагма - F32
  • Крепление объектива - Nikon F (FX)
  • Стабилизация изображения - есть
  • Автоматическая фокусировка - есть
  • Число элементов / групп элементов - 20 / 12
  • Число низкодисперсных элементов - 3
  • Число лепестков диафрагмы - 9
  • Размеры - 91 x 171 мм
  • Вес - 1340 г
  • Угол обзора - 30.1 град.мин
  • Минимальное расстояние фокусировки - 2.3 м
  • Диаметр резьбы для светофильтра - 77 мм

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