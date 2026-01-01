Fujifilm XF 50mm f/2 R WR объектив серебро

Описание

Многочисленные металлические детали создают стильный вид, передавая ощущение надежности и премиальности продукта, а кольца диафрагмы и фокусировки повышают удобство использования. Объектив устойчив к погодным воздействиям, защищен от пыли и способен снимать при низких температурах до -10 °C, что делает его идеальным выбором для различных условий съемки.

XF50ммF2 R WR пополнит линейку компактных, легких и стильных объективов Fujifilm, которая в настоящее время включает в себя FUJINON XF35ммF2 R WR и XF23ммF2 R WR, повышая тем самым привлекательность беззеркальных цифровых камер Fujifilm.

Объектив весит всего 200 г.

Металлическая отделка в стиле объективов XF35ммF2 R WR и XF23ммF2 R WR передает ощущение надежности и премиальности.

Компактный и стильный дизайн практически полностью исключает механическое виньетирование при использовании оптического видоискателя на камере FUJIFILM X-Pro2.

Кольца фокусировки и диафрагмы имеют плавный ход с точными щелчками для удобства работы.

В системе внутренней автофокусировки используется шаговый двигатель, который перемещает фокусирующую группу элементов для бесшумного и быстрого автофокуса.

Объектив герметизирован в десяти точках вокруг оправы для защиты от пыли и влаги. Он также способен работать при низких температурах до -10 °C. При использовании с погодостойкими и пыленепроницаемыми корпусами FUJIFILM X-Pro2 или X-T2 пользователи могут спокойно снимать во время небольшого дождя или в пыльной среде.

Характеристики: