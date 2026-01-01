images
images
Fujifilm XF 50mm f/2 R WR объектив серебро
Fujifilm XF 50mm f/2 R WR объектив серебро

Fujifilm XF 50mm f/2 R WR объектив серебро

Fujifilm
Артикул: MTG-2042

Fujifilm XF 50mm f/2 R WR объектив серебро. Объектив со средним фокусным расстоянием XF50ммF2 Р WR максимально использует возможности матрицы Fujifilm X-TRANS CMOS. Его компактная и легкая конструкция состоит из 9 элементов в 7 группах, включая асферическую низкодисперсионную линзу (ED), а также имеет внутреннюю систему фокусировки на базе шагового двигателя для быстрого и бесшумного автофокуса.

Описание

Многочисленные металлические детали создают стильный вид, передавая ощущение надежности и премиальности продукта, а кольца диафрагмы и фокусировки повышают удобство использования. Объектив устойчив к погодным воздействиям, защищен от пыли и способен снимать при низких температурах до -10 °C, что делает его идеальным выбором для различных условий съемки.
XF50ммF2 R WR пополнит линейку компактных, легких и стильных объективов Fujifilm, которая в настоящее время включает в себя FUJINON XF35ммF2 R WR и XF23ммF2 R WR, повышая тем самым привлекательность беззеркальных цифровых камер Fujifilm. 

Объектив весит всего 200 г.
Металлическая отделка в стиле объективов XF35ммF2 R WR и XF23ммF2 R WR передает ощущение надежности и премиальности.
Компактный и стильный дизайн практически полностью исключает механическое виньетирование при использовании оптического видоискателя на камере FUJIFILM X-Pro2. 
Кольца фокусировки и диафрагмы имеют плавный ход с точными щелчками для удобства работы.

В системе внутренней автофокусировки  используется шаговый двигатель, который перемещает фокусирующую группу элементов для бесшумного и быстрого автофокуса.

Объектив герметизирован в десяти точках вокруг оправы для защиты от пыли и влаги. Он также способен работать при низких температурах до -10 °C. При использовании с погодостойкими и пыленепроницаемыми корпусами FUJIFILM X-Pro2 или X-T2 пользователи могут спокойно снимать во время небольшого дождя или в пыльной среде.

Характеристики:

  • Тип объектива портретный
  • Фокусное расстояние 50 мм
  • Диафрагма F2
  • Минимальная диафрагма F16
  • Число элементов / групп элементов 9 / 7
  • Число асферических элементов 1
  • Число лепестков диафрагмы 9
  • Размеры (D x L) прибл. 60 х 59.4 мм
  • Вес прибл. 200 г
  • Угол обзора 31,7°
  • Диаметр резьбы для светофильтра 46 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор RGB LED светильника Phottix T200R TUBE LIGHT от Фотогора
Обзор RGB LED светильника Phottix T200R TUBE LIGHT от Фотогора
Ян Берри — фотохудожник, создающий картины из джинсовых лоскутков
Ян Берри — фотохудожник, создающий картины из джинсовых лоскутков
Fotokvant LED-5 kit комплект светодиодного света с софтбоксами
Fotokvant LED-5 kit комплект светодиодного света с софтбоксами
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.