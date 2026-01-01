Артикул: MTG-2041

Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR объектив. Профессиональный зум телеобъектив со втроенной системой стабилизации. Постоянная диафрагма /2,8 на всех фокусных расстояниях. Рекомендован для спортивной, репортажной съемки. Новое покрытие Nano-GI, изменяющее индекс преломления между стеклом и воздухом, эффективно уменьшает блики и радужные ореолы, когда свет падает под углом.