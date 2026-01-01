Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR объектив

Характеристики:
- Тип объектива телеобъектив Zoom
- Фокусное расстояние 50 - 140 мм
- Диафрагма F2.8
- Минимальная диафрагма F22
- Крепление объектива Fujifilm X Mount
- Стабилизация изображения есть
- Автоматическая фокусировка есть
- Режим макросъемки есть
- Число элементов / групп элементов 23 / 16
- Число низкодисперсных элементов 1
- Число лепестков диафрагмы 7
- Размеры (D x L) 82.9 x 175.9 мм
- Вес 995 г
- Угол обзора 11.60 - 31.70 град.мин
- Минимальное расстояние фокусировки 1.0 м
- Ультразвуковой мотор есть
- Внутренняя фокусировка есть
- Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
- Совместимые фотокамеры фотокамеры Fujifilm с байонетом X-Mount (X-Pro1)
- Формат изображения APS-C