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Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR объектив
Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR объектив

Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR объектив

Fujifilm
Артикул: MTG-2041

Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR объектив. Профессиональный зум телеобъектив со втроенной системой стабилизации. Постоянная диафрагма /2,8 на всех фокусных расстояниях. Рекомендован для спортивной, репортажной съемки. Новое покрытие Nano-GI, изменяющее индекс преломления между стеклом и воздухом, эффективно уменьшает блики и радужные ореолы, когда свет падает под углом. 

Описание

Характеристики:

  • Тип объектива телеобъектив Zoom
  • Фокусное расстояние 50 - 140 мм
  • Диафрагма F2.8
  • Минимальная диафрагма F22
  • Крепление объектива Fujifilm X Mount
  • Стабилизация изображения есть
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Режим макросъемки есть
  • Число элементов / групп элементов 23 / 16
  • Число низкодисперсных элементов 1
  • Число лепестков диафрагмы 7
  • Размеры (D x L) 82.9 x 175.9 мм
  • Вес 995 г
  • Угол обзора 11.60 - 31.70 град.мин
  • Минимальное расстояние фокусировки 1.0 м
  • Ультразвуковой мотор есть
  • Внутренняя фокусировка есть
  • Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
  • Совместимые фотокамеры фотокамеры Fujifilm с байонетом X-Mount (X-Pro1)
  • Формат изображения APS-C

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