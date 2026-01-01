Fujifilm XF 23mm f/2 R WR объектив серебро

Описание

Всепогодный и пыленепроницаемый, способен снимать при низких температурах. Объектив предлагает универсальное фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм (в формате 35 мм), которое подойдет для самых различных жанров, от моментальной фотографии до пейзажей и портретов. Компактная и легкая конструкция наряду с высокоскоростной автофокусировкой позволяет делать моментальные снимки «на лету».

Широкоугольный объектив XF23mmF2 R WR обеспечивает превосходное разрешение и полностью раскрывает потенциал фирменной матрицы X-TRANS CMOS компании Fujifilm. Обладая такими же размерами и конструкцией, как и модель XF35mmF2, он отлично дополняет стильную коллекцию компактных объективов. В системе внутренней автофокусировки используется шаговый двигатель STM, который перемещает фокусирующую группу элементов для бесшумного и быстрого автофокуса. Металлический корпус создает ощущение высочайшего качества и надежности, а кольцо диафрагмы и кольцо фокусировки обеспечивают максимальное удобство при работе. Объектив устойчив к погодным воздействиям, защищен от пыли и способен снимать при низких температурах до -10 °C, что делает его идеальным выбором для съемки вне помещений. Объектив содержит десять элементов в шести группах, в том числе две асферические линзы. Оптимальное расположение асферических элементов обеспечивает равномерную плоскость изображения для достижения резкости по всему кадру. Асферические элементы используются в составе фокусирующей группы, чтобы свести к минимуму изменения характеристик при различных фокусных расстояниях. Весит всего 180 г.Металлическая конструкция, унаследованная от модели XF35mmF2 R WR, создает ощущение высочайшего качества и надежности.Компактная и стильная конструкция почти полностью устраняет механическое виньетирование при использовании оптического видоискателя на камерах FUJIFILM X-Pro1 и X-Pro2.Крутящий момент и усилие нажатия колец диафрагмы и фокусировки тщательно подобраны для максимального удобства эксплуатации. В системе внутренней автофокусировки *4 используется шаговый двигатель STM, который перемещает фокусирующую группу элементов для бесшумного и быстрого автофокуса. При сочетании с системой АФ с фазовой детекцией в камерах FUJIFILM X-Pro2 и X-T2 объектив может фокусироваться всего за 0,05 секунды.

Устойчивость к погодным воздействиям и пыли, работа при низких температурах до -10 °C Герметичный корпус объектива защищен от погодных воздействий и пыли и позволяет снимать при низких температурах до -10 °C. При установке на всепогодные и пыленепроницаемые беззеркальные цифровые фотокамеры FUJIFILM X-Pro2, X-T1 и X-T2 вы можете с уверенностью вести съемку под мелким дождем или в пыльной среде. Этот объектив может использоваться с вентилируемой металлической блендой LH-XF35-2, которая также совместима с объективом XF35mmF2 R WR.Одновременно с выпуском XF23mmF2 R WR будет выпущена серебристая версия бленды LH-XF35-2, что позволит пользователям выбрать отдельно приобретаемую бленду под цвет объектива.

Характеристики: