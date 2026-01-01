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Fujifilm XF 23mm f/2 R WR объектив серебро
Fujifilm XF 23mm f/2 R WR объектив серебро
Fujifilm XF 23mm f/2 R WR объектив серебро
Fujifilm XF 23mm f/2 R WR объектив серебро

Fujifilm XF 23mm f/2 R WR объектив серебро

Fujifilm
Артикул: MTG-2073

Fujifilm XF 23mm f/2 R WR объектив серебро. Подойдет для самых различных жанров, от моментальной фотографии до пейзажей и портретов. Компактная и легкая конструкция наряду с высокоскоростной автофокусировкой позволяет делать моментальные снимки «на лету». Обеспечивает превосходное разрешение и полностью раскрывает потенциал фирменной матрицы X-TRANS CMOS компании Fujifilm.

Описание

 Всепогодный и пыленепроницаемый, способен снимать при низких температурах. Объектив предлагает универсальное фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм (в формате 35 мм), которое подойдет для самых различных жанров, от моментальной фотографии до пейзажей и портретов. Компактная и легкая конструкция наряду с высокоскоростной автофокусировкой позволяет делать моментальные снимки «на лету». 
 Широкоугольный объектив XF23mmF2 R WR обеспечивает превосходное разрешение и полностью раскрывает потенциал фирменной матрицы X-TRANS CMOS компании Fujifilm. Обладая такими же размерами и конструкцией, как и модель XF35mmF2, он отлично дополняет стильную коллекцию компактных объективов. В системе внутренней автофокусировки используется шаговый двигатель STM, который перемещает фокусирующую группу элементов для бесшумного и быстрого автофокуса. Металлический корпус создает ощущение высочайшего качества и надежности, а кольцо диафрагмы и кольцо фокусировки обеспечивают максимальное удобство при работе.   Объектив устойчив к погодным воздействиям, защищен от пыли и способен снимать при низких температурах до -10 °C, что делает его идеальным выбором для съемки вне помещений. Объектив содержит десять элементов в шести группах, в том числе  две асферические линзы. Оптимальное расположение  асферических элементов обеспечивает равномерную плоскость изображения для достижения резкости по всему кадру. Асферические элементы используются в составе фокусирующей группы, чтобы свести к минимуму изменения характеристик при различных фокусных расстояниях. Весит всего 180 г.Металлическая конструкция, унаследованная от модели XF35mmF2 R WR, создает ощущение высочайшего качества и надежности.Компактная и стильная конструкция почти полностью устраняет механическое виньетирование при использовании оптического видоискателя на камерах FUJIFILM X-Pro1 и X-Pro2.Крутящий момент и усилие нажатия колец диафрагмы и фокусировки тщательно подобраны для максимального удобства эксплуатации. В системе внутренней автофокусировки *4 используется шаговый двигатель STM, который перемещает фокусирующую группу элементов для бесшумного и быстрого автофокуса. При сочетании с системой АФ с фазовой детекцией в камерах FUJIFILM X-Pro2 и X-T2 объектив может фокусироваться всего за 0,05 секунды.  

 Устойчивость к погодным воздействиям и пыли, работа при низких температурах до -10 °C Герметичный корпус объектива защищен от погодных воздействий и пыли и позволяет снимать при низких температурах до -10 °C. При установке на всепогодные и пыленепроницаемые беззеркальные цифровые фотокамеры FUJIFILM X-Pro2, X-T1 и X-T2 вы можете с уверенностью вести съемку под мелким дождем или в пыльной среде. Этот объектив может использоваться с вентилируемой металлической блендой LH-XF35-2, которая также совместима с объективом XF35mmF2 R WR.Одновременно с выпуском XF23mmF2 R WR будет выпущена серебристая версия бленды LH-XF35-2, что позволит пользователям выбрать отдельно приобретаемую бленду под цвет объектива.

Характеристики:

  • Тип объектива широкоугольный
  • Фокусное расстояние 23 мм
  • Диафрагма F2
  • Минимальная диафрагма F16
  • Крепление объектива Fujifilm X Mount
  • Стабилизация изображения нет
  • Автоматическая фокусировка есть
  • Число элементов / групп элементов 10 / 6
  • Число асферических элементов 2
  • Число лепестков диафрагмы 9 (скругленные)
  • Размеры (D x L) прибл. 60 х 51,9 мм
  • Вес 180 г　　
  • Угол обзора 63,4°
  • Минимальное расстояние фокусировки 22 см
  • Диаметр резьбы для светофильтра 43 мм

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