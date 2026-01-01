JJC LH-AB003 бленда для объектива Tamron 18-270 VC, 17-50/2.8 VC

Артикул: NVF-9690

JJC LH-AB003 - бленда для объектива Tamron.

Применяется для устранения нежелательных бликов и паразитных засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от повреждения при случайном ударе.

Совместима с объективом Tamron 18-270 VC, 17-50/2.8 VC.