images
images
images
-12 %
Fotokvant CAPII-62-Clean крышка для объектива 62 мм
Fotokvant CAPII-62-Clean крышка для объектива 62 мм
Fotokvant CAPII-62-Clean крышка для объектива 62 мм

Fotokvant CAPII-62-Clean крышка для объектива 62 мм

Fotokvant
Артикул: MTG-2299

Fotokvant CAPII-62-Clean крышка для объектива 62 мм.Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива. Подходит под все объективы с диаметром 62 мм. 

Описание

Fotokvant CAPII-62-Clean крышка для объектива 62 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Выбор площадки для штатива
Выбор площадки для штатива
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
Elinchrom ELC strobes preview
Elinchrom ELC strobes preview
Эдвард Уэстон - американский классик &quot;прямой фотографии&quot;
Эдвард Уэстон - американский классик "прямой фотографии"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.