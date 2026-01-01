Peak Design Lens Kit крепление для объективов Canon V2.0

Артикул: OLE-3499

Система крепления для двух объективов Canon, которая позволяет быстро менять их одной рукой. На корпусе крепления есть специальные разъемы под Peak Design Anchors, что обеспечивает надежную фиксацию объективов. Аксессуар можно использовать с ремнями Peak Design, что дает возможность удобно переносить объективы на поясе или через плечо. Подходит для объективов любого веса.