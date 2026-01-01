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Малая Семеновская 3с6
Novoflex REDUZIERRING – переходное кольцо для EOS-RETRO 58-72 мм.
Переходное кольцо используется когда необходимо подсоединить в перевернутом положении объектив с резьбой под светофильтр диаметром, отличным от 58 мм. Данный переходник 58-72 предназначен для крепления объектива с резьбой под фильтр 72 мм.
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