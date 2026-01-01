Артикул: NVF-8777

Novoflex REDUZIERRING – переходное кольцо для EOS-RETRO 58-72 мм.

Переходное кольцо используется когда необходимо подсоединить в перевернутом положении объектив с резьбой под светофильтр диаметром, отличным от 58 мм. Данный переходник 58-72 предназначен для крепления объектива с резьбой под фильтр 72 мм.