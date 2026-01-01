Артикул: OLE-0138

Адаптер Novoflex NEX/MIN-AF переходник для объективов SonyAlpa/Minolta AF на камеры Sony NEX позволяет использовать объективы Sony Alpa/Minolta AFна камерах Sony NEX-3 или NEX-5. Адаптер обеспечивает высокоточную коррекцию фокусного расстояния и позволяет фокусироваться на бесконечности. Кроме того, поддерживается автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму и приоритет диафрагмы.