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Novoflex MFT/PENT переходник для объективов Pentax K на камеры m4/3

Novoflex MFT/PENT переходник для объективов Pentax K на камеры m4/3

Novoflex
Артикул: OLE-0131

Адаптер Novoflex MFT/PENT для объективов Pentax на камеры Micro Four Thirds позволяет использовать объективы Pentax на SLR (цифровых зеркальных) камерах с креплением для объектива micro 4/3. Адаптер обеспечивает высокоточную коррекцию фокусного расстояния и позволяет фокусироваться на бесконечности. Кроме того, поддерживается автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму и приоритет диафрагмы.

Описание

Технические характеристики:

  • вес упаковки, кг – 0,14
  • размер коробки, см – 7,62х7,37х3,81

Комплектация

  • Адаптер - 1 шт.

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