Novoflex MFT/PENT переходник для объективов Pentax K на камеры m4/3

Артикул: OLE-0131

Адаптер Novoflex MFT/PENT для объективов Pentax на камеры Micro Four Thirds позволяет использовать объективы Pentax на SLR (цифровых зеркальных) камерах с креплением для объектива micro 4/3. Адаптер обеспечивает высокоточную коррекцию фокусного расстояния и позволяет фокусироваться на бесконечности. Кроме того, поддерживается автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму и приоритет диафрагмы.