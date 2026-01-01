Novoflex EOSM/NIK переходное кольцо для объективов Nikon на камеры EOS M

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Novoflex EOSM/NIK – переходное кольцо для крепления объективов Nikon F на беззеркальные камеры Canon EOS M.
При использовании переходного кольца невозможно прохождение электронной информации от объектива к камере. Требуется ручная фокусировка. Для измерения экспозиции рекомендуется использование режим приоритета диафрагмы.
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