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Novoflex EOSM/NIK переходное кольцо для объективов Nikon на камеры EOS M

Novoflex EOSM/NIK переходное кольцо для объективов Nikon на камеры EOS M

Novoflex
Артикул: NVF-8774

Novoflex EOSM/NIK – переходное кольцо для крепления объективов Nikon F на беззеркальные камеры Canon EOS M.

При использовании переходного кольца невозможно прохождение электронной информации от объектива к камере. Требуется ручная фокусировка. Для измерения экспозиции рекомендуется использование режим приоритета диафрагмы.

Описание

Novoflex EOSM/NIK переходное кольцо для объективов Nikon на камеры EOS M

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