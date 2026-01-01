Novoflex адаптер Canon EOS на NOVOFLEX A-Mount

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер Novoflex Canon EOS/A-Mount позволяет использовать крепление Novoflex Amount на зеркальных камерах Canon EOS. Это обеспечивает широкий диапазон выбора фокусного расстояния и типов объективов. Данная модель – это полностью ручной адаптер, который требует мануальной настройки. Рекомендуется использовать в режиме приоритета диафрагмы.
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