Kiwifotos LMA-EOS_FX переходное кольцо Canon EF-FUJIFILM X

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Kiwifotos LMA-EOS_FX – переходное кольцо позволяет устанавливать объективы Canon EF на камеры Fujifilm X.
Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка. Изготовлено из алюминия. Вес, г – 100.
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