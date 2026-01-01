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SmallRig 3588 4x5.65" ND 0.6 светофильтр нейтрально-серый
SmallRig 3588 4x5.65" ND 0.6 светофильтр нейтрально-серый
SmallRig 3588 4x5.65" ND 0.6 светофильтр нейтрально-серый

SmallRig 3588 4x5.65" ND 0.6 светофильтр нейтрально-серый

SmallRig
Артикул: OLE-2212

Светофильтр нейтрально-серый размером 4x5.65" ND 0.6 предназначен для использования с компендиумами SmallRig. Уменьшает экспозицию на 2 ступени. Фильтр не влияет на окраску изображения и и может комбинироваться с другими типами фильтров. Изготовлен из отличного оптического стекла SCHOTT B270. В комплекте коробочка для хранения.

Описание

Характеристики:

  • Плотность фильтра ND 0.6
  • Размеры 143,45 х 101,55 х 4 мм
  • Вес 147 г

Комплектация

1 х 4x5,65 фильтр ND 0,6
1 х ящик для хранения

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