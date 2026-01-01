Fujimi ND4 системный градиентный фильтр P-серия

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
FUJIMI ND4 – системный градиентный фильтр P-серии.
Предназначен для затемнения определенных участков снимка, что позволяет оставить экспозицию нетронутой в других частях изображения. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Квадратные градиентные фильтры помогут регулировать расположение «разделительной» границы. Размер – 8х9 см.
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