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Fujimi FCF ND8 квадратный фильтр нейтральной плотности серии Z pro

Fujimi FCF ND8 квадратный фильтр нейтральной плотности серии Z pro

Fujimi
Артикул: NVF-5918

FUJIMI FCF ND8 серии Z pro – фильтр нейтральной плотности, который поможет сделать размытие движущихся объектов или красиво сфотографировать водопад.

Подобный эффект удобен тем, что позволяет «избавиться» от людей на оживленной площади, чтобы сфотографировать архитектуру, сделать портрет на открытой диафрагме и  уменьшить глубину резкости. Имеет прямоугольную форму размером 100Х140 мм. Поставляются без коробки, в мягком пластиковом футляре.

Описание

Fujimi FCF ND8 квадратный фильтр нейтральной плотности серии Z pro

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