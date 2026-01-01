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Fotokvant LFZ-A67 адаптер для серии Z на объектив 67 мм

Fotokvant LFZ-A67 адаптер для серии Z на объектив 67 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-4059

Адаптер Fotokvant LFZ-A67 для серии Z на объектив 67 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров Z позволяет осуществить монтаж держателя фильтров к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров - универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров Z с разными объективами. Диаметр - 67 мм.

Описание

Fotokvant LFZ-A67 адаптер для серии Z на объектив 67 мм

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