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Fotokvant LFZ-A55 адаптер для серии Z на объектив 55 мм
Fotokvant LFZ-A55 адаптер для серии Z на объектив 55 мм

Fotokvant LFZ-A55 адаптер для серии Z на объектив 55 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-4056

Адаптер Fotokvant LFZ-A55 для серии Z на объектив 55 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров Z позволяет осуществить монтаж держателя фильтров к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров - универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров Z с разными объективами. Диаметр - 55 мм.

Описание

Fotokvant LFZ-A55 адаптер для серии Z на объектив 55 мм

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