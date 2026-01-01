Fotokvant LFZ-A49 адаптер для серии Z на объектив 49 мм

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Малая Семеновская 3с6
Адаптер Fotokvant LFZ-A49 для серии Z на объектив 49 мм.
Кольцо-адаптер для квадратных фильтров Z позволяет осуществить монтаж держателя фильтров к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров - универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров Z с разными объективами. Диаметр - 49 мм.
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