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Fotokvant LFP-ND16 нейтрально-серый фильтр серии P понижение 5 стопов

Fotokvant LFP-ND16 нейтрально-серый фильтр серии P понижение 5 стопов

Fotokvant
Артикул: DAN-4101

Нейтрально-серый фильтр Fotokvant LFP-ND16 серии P, понижение 5 стопов.

Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой, понижает уровень света на пять f-стопов. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами, а благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами.

Описание

Fotokvant LFP-ND16 нейтрально-серый фильтр серии P понижение 5 стопов

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