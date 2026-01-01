Артикул: DAN-8182

Benro Master TrueNight Square Filter 100х100 мм светофильтр коррекционный для ночной съемки.

Фильтр TrueNight уменьшает типичную для большинства современных городов паразитную засветку. Натриевые и ртутные лампы, используемые в уличном освещении, излучают свет в узком диапазоне видимого спектра (575-600 нм), что приводит к появлению характерного для ночных снимков желто-оранжевого оттенка, который невозможно исправить настройкой баланса белого. Фильтр TrueNight снижает световое загрязнение, создаваемое искусственным освещением, позволяя получать более четкое изображение с естественными цветами и большую контрастность ночного неба.