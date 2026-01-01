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Benro Master TrueNight Square Filter 100х100 мм светофильтр коррекционный для ночной съемки
Benro Master TrueNight Square Filter 100х100 мм светофильтр коррекционный для ночной съемки

Benro Master TrueNight Square Filter 100х100 мм светофильтр коррекционный для ночной съемки

Benro
Артикул: DAN-8182

Benro Master TrueNight Square Filter 100х100 мм светофильтр коррекционный для ночной съемки.

Фильтр TrueNight уменьшает типичную для большинства современных городов паразитную засветку. Натриевые и ртутные лампы, используемые в уличном освещении, излучают свет в узком диапазоне видимого спектра (575-600 нм), что приводит к появлению характерного для ночных снимков желто-оранжевого оттенка, который невозможно исправить настройкой баланса белого. Фильтр TrueNight снижает световое загрязнение, создаваемое искусственным освещением, позволяя получать более четкое изображение с естественными цветами и большую контрастность ночного неба.

Описание

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание > 99,0% при 420-680 нм).
Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

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