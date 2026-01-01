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Benro Master Series Soft-edged graduated ND GND4 (0.6) светофильтр градиентный 100х150 мм

Benro Master Series Soft-edged graduated ND GND4 (0.6) светофильтр градиентный 100х150 мм

Benro
Артикул: MTG-0941

Benro Master Series Soft-edged graduated ND GND4 (0.6) светофильтр градиентный 100х150 мм. 

Градиентный фильтр нейтральной плотности с реверсивным переходом между затемненным и прозрачным участком.

Описание

Градиентный фильтр нейтральной плотности с реверсивным переходом между затемненным и прозрачным участком. Эффективно затеняет яркие участки неба во время восхода и заката солнца, в тоже время обеспечивая нормальную экспозицию в других областях изображения.


Градиентные фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.

15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.

Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.

Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.

Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

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