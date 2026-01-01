Артикул: MTG-0939

Benro Master Series Reverse-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм.

Benro Master Series Reverse-edged graduated ND GND 8 (0.9) светофильтр градиентный 100x150 мм.

Градиентный фильтр нейтральной плотности с реверсивным переходом между затемненным и прозрачным участком. Эффективно затеняет яркие участки неба во время восхода и заката солнца, в тоже время обеспечивая нормальную экспозицию в других областях изображения.

Градиентные фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.