Benro Master Series Reverse-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм. 

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.
Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.
Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
Benro FR1015M защитная рамка для фильтров 100x150x2 мм.
Benro магнитная защитная рамка для фильтров 100 x 150 мм предназначена для защиты стеклянных вставных фильтров 100 x 150 мм и толщиной 2 мм, при использовании в компендиуме-держателе фильтров Benro FH100MK4. Закрывая боковые стороны установленного фильтра, защитная рамка помогает устранить рассеянный свет.
Рамка усиливает жесткость установленного фильтра, предотвращая при этом непосредственный контакт его боковых сторон с пазами держателя фильтра.