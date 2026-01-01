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Benro Master Harden Series Soft-edged graduated ND GND32 (1.5) светофильтр градиентный 100х150 мм
Benro Master Harden Series Soft-edged graduated ND GND32 (1.5) светофильтр градиентный 100х150 мм
Benro Master Harden Series Soft-edged graduated ND GND32 (1.5) светофильтр градиентный 100х150 мм

Benro Master Harden Series Soft-edged graduated ND GND32 (1.5) светофильтр градиентный 100х150 мм

Benro
Артикул: DAN-8188

Светофильтр Benro Master Harden Series Soft-edged graduated ND GND 32 (1.5) - градиентный фильтр нейтральной плотности с плавным переходом между затемненным и прозрачным участком. Не влияет на цветопередачу. Сочетается с другими типами фильтров. Размер - 100х150 мм.

Описание

Применяется, где переход между небом и передним планом не имеет резких границ, таких как изображения с туманом, или верхушками деревьев.
Градиентные фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.

Особенности:
• Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
• Закаленное стекло (H-hardened) – надёжно защищает фильтр и переднюю линзу объектива от механических повреждений.
• 15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.
• Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.
• Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
• Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

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