Benro Master Harden Series Reverse-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100x150 мм.

Описание

Градиентный фильтр нейтральной плотности с реверсивным переходом между затемненным и прозрачным участком. Эффективно затеняет яркие участки неба во время восхода и заката солнца, в тоже время обеспечивая нормальную экспозицию в других областях изображения.





Градиентные фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.



Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.



Закаленное стекло (H-hardened) – надёжно защищает фильтр и переднюю линзу объектива от механических повреждений.



15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.



Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.



Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.



Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.