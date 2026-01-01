Артикул: DAN-8185

Benro Master Harden Series Reverse-edged graduated ND GND4 (0.6) светофильтр градиентный 100x150 мм.

Градиентный фильтр нейтральной плотности с реверсивным переходом между затемненным и прозрачным участком. Эффективно затеняет яркие участки неба во время восхода и заката солнца, в тоже время обеспечивая нормальную экспозицию в других областях изображения.

Градиентные фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.