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Benro Master Harden Series ND1000 (3.0) Square Filter 100х100 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro Master Harden Series ND1000 (3.0) Square Filter 100х100 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro Master Harden Series ND1000 (3.0) Square Filter 100х100 мм светофильтр нейтрально-серый
Benro Master Harden Series ND1000 (3.0) Square Filter 100х100 мм светофильтр нейтрально-серый

Benro Master Harden Series ND1000 (3.0) Square Filter 100х100 мм светофильтр нейтрально-серый

Benro
Артикул: MTG-0641

Benro Master Harden Series ND1000 (3.0) Square Filter 100х100 мм светофильтр нейтрально-серый.

Фильтр нейтральной плотности, который обеспечивает уменьшение экспозиции на 10 ступеней. Его плотность 3,0 создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.

Описание

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
Закаленное стекло (H-hardened) – надёжно защищает фильтр и переднюю линзу объектива от механических повреждений.
15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.
Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.
Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

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