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Benro комплект компендиум FH100M4

Benro комплект компендиум FH100M4

Benro
Артикул: MTG-0943

Benro комплект компендиум FH100M4.

Benro Держатель фильтров FH100M3K0 предназначен для одновременной установки на объектив камеры до 3-х светофильтров шириной 100 мм и толщиной 2 мм и одного поляризационного фильтра с магнитной оправой Benro MAMCPL82 (поставляется в комплекте). При этом исключается виньетирование при использовании с широкоугольными объективами.

Описание

Новые возможности
- Возможность установки до 4-х фильтров (три вставных и один поляризационный, магнитный)
- Точная индивидуальная настройка градиентных фильтров с помощью зубчатой передачи
- Удобная настройка поляризационного фильтра
- Надежная фиксация держателя на установочном кольце.
Комплект состоит:
1. Держатель фильтров FH100M3
2. Защитная рамка для фильтра 100*100 мм FR1010
3. Защитная рамка для фильтра 100*150 мм FR1015
4. Установочное кольцо 82мм FH100MLR82
5. Установочное кольцо 77мм FH100MLR77

Для установки компендиума на объектив необходимо:
1. Прикрутить установочное кольцо на объектив.
2. Установить компендиум на кольцо. После того как компендиум зафиксируется на кольце необходимо закрутить фиксирующий болт (по часовой стрелке).
3. Для съемки вертикального кадра необходимо открутить фиксирующий болт и повернуть держатель фильтров на 90 градусов. После этого зафиксировать держатель.
Установка поляризационного фильтра и настройка ( не идет в коплекте)
При использовании магнитного фильтра CPL его необходимо установить в держатель. Магнитное крепление надежно зафиксирует фильтр. Настройка фильтра производится вращением резинового кольца с надписью «Rotate».

Установка градиентных и ND фильтров ( не идут в комплекте)
Фильтры устанавливаются в пазы держателя. Шестеренка настройки градиентных фильтров не должна мешать установки фильтров. Для этого необходимо нажать блокирующую кнопку с пружиной и надавить на ручку настройки красного цвета. Шестеренка перейдет в крайнее положение, не мешающее установки градиентных фильтров. Устанавливать фильтры можно только в положении направленного вверх маркера UP.

Точная настройка градиентных фильтров (не идут в комплекте)
Для точной настройки градиентных фильтров необходимо, нажав на блокирующую кнопку с пружиной подвести шестеренку с помощью ручки настройки красного цвета к рамке фильтра. Отпустить кнопку. После этого вращая ручку настройки можно поднимать и опускать фильтр в держателе.


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Наличие
более 10 шт

Fotokvant CAP-67-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 67 мм.

210 ₽
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