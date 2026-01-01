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Benro Master Harden Series Hard-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм
Benro Master Harden Series Hard-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм
Benro Master Harden Series Hard-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм
Benro Master Harden Series Hard-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм

Benro Master Harden Series Hard-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм

Benro
Артикул: MTG-0640

Benro Master Harden Series Hard-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм.

Градиентный фильтр нейтральной плотности с резким переходом между затемненным и прозрачным участком. Применяется для изображений, на которых видна линия горизонта или любой резкий переход между небом и землей.
Градиентные фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.

Описание

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.
Закаленное стекло (H-hardened) – надёжно защищает фильтр и переднюю линзу объектива от механических повреждений.
15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.
Технология IRND - подавляет инфракрасный спектр света сохраняя правильную цветопередачу.
Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов. 

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