Артикул: MTG-0640

Benro Master Harden Series Hard-edged graduated ND GND8 (0.9) светофильтр градиентный 100х150 мм.

Градиентный фильтр нейтральной плотности с резким переходом между затемненным и прозрачным участком. Применяется для изображений, на которых видна линия горизонта или любой резкий переход между небом и землей.

Градиентные фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.