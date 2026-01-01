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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Selens 818355 набор светофильтров для экшн камер DJI osmo pocket. Комплект из 6-ти светофильтров на магнитах для камер DJI osmo pocket. UV (защитный и ультрафиолетовый)+CPL (поляризационный)+ND4(нейтрально-серый)+ND8+ND16+ND16.
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