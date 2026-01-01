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Selens 818355 набор светофильтров для экшн камер DJI osmo pocket
Selens 818355 набор светофильтров для экшн камер DJI osmo pocket
Selens 818355 набор светофильтров для экшн камер DJI osmo pocket
Selens 818355 набор светофильтров для экшн камер DJI osmo pocket

Selens 818355 набор светофильтров для экшн камер DJI osmo pocket

Selens
Артикул: MTG-3362

Selens 818355 набор светофильтров для экшн камер DJI osmo pocket. Комплект из 6-ти светофильтров на магнитах для камер DJI osmo pocket. UV (защитный и ультрафиолетовый)+CPL (поляризационный)+ND4(нейтрально-серый)+ND8+ND16+ND16. 

Описание

Selens 818355 набор светофильтров для экшн камер DJI osmo pocket

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