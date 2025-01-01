Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam UV 58-SMC2LC (S PRO SLIM UV+Protection) светофильтр ультрафиолетовый
Ультрафиолетовый светофильтр с многослойным просветлением диаметром 58 мм блокирует ультрафиолетовое излучение при съёмке ярким солнечным днём, тем самым не допуская снижения контрастности снимка и появлению голубого оттенка на горизонте. Кроме этого, он надежно защищает переднюю линзу объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев.
Изготовлен из оптически чистого стекла, покрытого специальным двухслойным составом, которое снижает потери света при отражении от поверхности фильтра, не допускает сильного преломления лучей, искажения геометрических размеров объектов или цветовых сдвигов. Оправа фильтра оснащена специальным антибликовым покрытием.
Характеристики:
