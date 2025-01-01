Артикул: OLE-1950

Rekam UV 58-SMC2LC (S PRO SLIM UV+Protection) светофильтр ультрафиолетовый

Ультрафиолетовый светофильтр с многослойным просветлением диаметром 58 мм блокирует ультрафиолетовое излучение при съёмке ярким солнечным днём, тем самым не допуская снижения контрастности снимка и появлению голубого оттенка на горизонте. Кроме этого, он надежно защищает переднюю линзу объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев.