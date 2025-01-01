images
Rekam UV 55-SMC16LC (X PRO SLIM MC+UV+Protection) светофильтр ультрафиолетовый
Rekam UV 55-SMC16LC (X PRO SLIM MC+UV+Protection) светофильтр ультрафиолетовый

Rekam UV 55-SMC16LC (X PRO SLIM MC+UV+Protection) светофильтр ультрафиолетовый

Rekam
Артикул: OLE-1938

Rekam UV 55-SMC16LC (X PRO SLIM MC+UV+Protection) светофильтр ультрафиолетовый

Ультрафиолетовый светофильтр с многослойным просветлением диаметром 55 мм блокирует ультрафиолетовое излучение при съёмке ярким солнечным днём, тем самым не допуская снижения контрастности снимка и появлению голубого оттенка на горизонте. Кроме этого, он надежно защищает переднюю линзу объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев.

Описание

Изготовлен из оптически чистого стекла, покрытого специальным составом в 16 слоев, которое снижает потери света при отражении от поверхности фильтра, не допускает сильного преломления лучей, искажения геометрических размеров объектов или цветовых сдвигов. Оправа фильтра оснащена специальным антибликовым покрытием.

Характеристики:

  • Диаметр 55 мм
  • Тип фильтра ультрафиолетовый/защитный
  • Материал - оптическое стекло
  • Вес 44 гр

