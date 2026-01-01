Rekam RF-CPL55 светофильтр циркулярный поляризационный

Rekam RF-CPL55 светофильтр циркулярный поляризационный

Rekam
Артикул: OLE-1929

Rekam RF-CPL55 светофильтр циркулярный поляризационный

Циркулярный поляризационный светофильтр диаметром 55 мм  предназначен для уменьшения бликов и отражений от воды и других поверхностей, усиления цветов и уменьшения контраста между землей и небом. Также светофильтр сокращает количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата на 1-3 ступени  Кроме этого, он надежно защищает переднюю линзу объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев.

Описание

Изготовлен из оптически чистого стекла, которое не допускает сильного преломления лучей, искажения геометрических размеров объектов или цветовых сдвигов.

Характеристики:

  • Диаметр 55 мм
  • Тип фильтра циркулярный поляризационный
  • Материал - оптическое стекло
  • Вес 48 гр

