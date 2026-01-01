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Marumi ND4X 82 мм нейтрально серый фильтр
Marumi ND4X 82 мм нейтрально серый фильтр
Marumi ND4X 82 мм нейтрально серый фильтр

Marumi ND4X 82 мм нейтрально серый фильтр

Marumi
Артикул: NVF-7569

Marumi ND4X 82 мм – нейтрально серый фильтр. Уменьшает в 4 раза количество света, попадающего на матрицу камеры или пленку, не изменяя цветовой тональности снимка. Будет не заменим при съемке на максимально открытой диафрагме с минимальной глубиной резкости и размывкой заднего плана. Диаметр, мм – 82.

Описание

Marumi ND4X 82 мм нейтрально серый фильтр

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