Артикул: NVF-7569

Marumi ND4X 82 мм – нейтрально серый фильтр. Уменьшает в 4 раза количество света, попадающего на матрицу камеры или пленку, не изменяя цветовой тональности снимка. Будет не заменим при съемке на максимально открытой диафрагме с минимальной глубиной резкости и размывкой заднего плана. Диаметр, мм – 82.