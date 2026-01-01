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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Marumi DHG CPL 72 мм – поляризационный фильтр. Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Имеет специально разработанное покрытие M.I.A.D. (Marumi Ion Assist Deposition) которое не позволяет появиться отражениям от поверхностей поляризующего слоя. Диаметр, мм – 72.
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