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Marumi DHG CPL 72 мм поляризационный фильтр

Marumi DHG CPL 72 мм поляризационный фильтр

Marumi
Артикул: NVF-7568

Marumi DHG CPL 72 мм – поляризационный фильтр. Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Имеет специально разработанное покрытие M.I.A.D. (Marumi Ion Assist Deposition) которое не позволяет появиться отражениям от поверхностей поляризующего слоя.  Диаметр, мм – 72.

Описание

Marumi DHG CPL 72 мм поляризационный фильтр

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