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K&F Concept Nano-X Pro CPL 49мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Pro CPL 49мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Pro CPL 49мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Pro CPL 49мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Pro CPL 49мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Pro CPL 49мм светофильтр

K&F Concept Nano-X Pro CPL 49мм светофильтр

K&F Concept
Артикул: MTG-5542

K&F Concept Nano-X Pro CPL 49мм светофильтр. 36-слойное нанопокрытие устраняет отражения, повышает контраст и насыщенность цветов, а также защищает поверхность от царапин, воды и масла. Позволяет получить отражающую способность всего 0,15%, что избавляет от 99,2% поляризованного света и обеспечивает светопропускание 45%.

Описание

Высокоэффективное решение для профессиональной фотографии и видеосъемки. Изготовленный из японского оптического стекла, он обеспечивает исключительное качество изображения.

Nano-X Pro CPL идеально подходит для съемки пейзажей, архитектуры, водных поверхностей и стеклянных объектов, где важно устранить нежелательные блики. Он помогает добиться более насыщенных и контрастных изображений, делая небо глубже, а зелень ярче. Поляризационный эффект также улучшает прозрачность воды и стекла, что делает его незаменимым инструментом для съемок на природе и в городской среде.

Характеристики:

  • Вид светофильтра CPL (круговой поляризационный)
  • Диаметр светофильтра 49 мм
  • Регулируемый Да
  • Особенности конструкции гидрофобная поверхность, олеофобное покрытие

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