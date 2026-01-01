K&F Concept Nano-X Pro CPL 49мм светофильтр

Высокоэффективное решение для профессиональной фотографии и видеосъемки. Изготовленный из японского оптического стекла, он обеспечивает исключительное качество изображения.
Nano-X Pro CPL идеально подходит для съемки пейзажей, архитектуры, водных поверхностей и стеклянных объектов, где важно устранить нежелательные блики. Он помогает добиться более насыщенных и контрастных изображений, делая небо глубже, а зелень ярче. Поляризационный эффект также улучшает прозрачность воды и стекла, что делает его незаменимым инструментом для съемок на природе и в городской среде.
Характеристики:
- Вид светофильтра CPL (круговой поляризационный)
- Диаметр светофильтра 49 мм
- Регулируемый Да
- Особенности конструкции гидрофобная поверхность, олеофобное покрытие