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K&F Concept Nano-X MRC Gold Streak 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X MRC Gold Streak 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X MRC Gold Streak 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X MRC Gold Streak 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X MRC Gold Streak 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X MRC Gold Streak 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X MRC Gold Streak 58мм светофильтр

K&F Concept Nano-X MRC Gold Streak 58мм светофильтр

K&F Concept
Артикул: MTG-5585

K&F Concept Nano-X MRC Gold Streak 58мм светофильтр. Светофильтр серии Nano-X это идеальный выбор для создания визуальных эффектов в стиле анаморфотной оптики. Благодаря установке Gold Streak вы получаете эффект теплого линейного блика, который добавит вашим фото и видео невероятную художественную выразительность. Поворотная конструкция позволяет менять угол наклона блика для получения необходимого результата.

Описание

Светофильтр изготовлен из высококачественного оптического стекла с применением технологии двойной шлифовки и полировки, что гарантирует исключительную четкость изображения без искажения цветов. 28-слойное покрытие с нанотехнологией делает его устойчивым к царапинам и влаге, а также значительно уменьшает отражения и блики. Сверхтонкая рамка из авиационного алюминия толщиной всего 5,3 мм обеспечивает удобство установки и предотвращает виньетирование.

Характеристики:

  • Вид светофильтра Streak (блики от источника света)
  • Диаметр светофильтра 58 мм
  • Регулируемый Да
  • Особенности конструкции гидрофобная поверхность, олеофобное покрытие

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