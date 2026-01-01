K&F Concept Nano-X MRC Gold Streak 58мм светофильтр

Описание

Светофильтр изготовлен из высококачественного оптического стекла с применением технологии двойной шлифовки и полировки, что гарантирует исключительную четкость изображения без искажения цветов. 28-слойное покрытие с нанотехнологией делает его устойчивым к царапинам и влаге, а также значительно уменьшает отражения и блики. Сверхтонкая рамка из авиационного алюминия толщиной всего 5,3 мм обеспечивает удобство установки и предотвращает виньетирование.

Характеристики: