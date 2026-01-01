K&F Concept Nano-X MCUV+CPL 55мм комплект светофильтров

Фильтры в наборе станут отличным дополнением для съёмки природы и пейзажей. CPL эффект устраняет блики и отражения от неметаллических поверхностей, что поможет сделать воду прозрачной, без эффекта зеркала. UV фильтр уберет световую дымку, что даст более контрастные оттенки. Используя их в сочетании вы получите наиболее насыщенный кадр даже при ярком солнце.
Характеристики:
- Линз в комплекте 2 шт
- Вид светофильтра CPL (круговой поляризационный), UV (ультрафиолетовый)
- Диаметр светофильтра 55 мм
- Особенности конструкции гидрофобная поверхность, олеофобное покрытие