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K&F Concept Nano-X MCUV+CPL 55мм комплект светофильтров
K&F Concept Nano-X MCUV+CPL 55мм комплект светофильтров
K&F Concept Nano-X MCUV+CPL 55мм комплект светофильтров
K&F Concept Nano-X MCUV+CPL 55мм комплект светофильтров
K&F Concept Nano-X MCUV+CPL 55мм комплект светофильтров
K&F Concept Nano-X MCUV+CPL 55мм комплект светофильтров
K&F Concept Nano-X MCUV+CPL 55мм комплект светофильтров
K&F Concept Nano-X MCUV+CPL 55мм комплект светофильтров

K&F Concept Nano-X MCUV+CPL 55мм комплект светофильтров

K&F Concept
Артикул: MTG-5528

K&F Concept Nano-X MCUV+CPL 55мм комплект светофильтров. Комплект из двух светофильтров с возможностью одновременной установки благодаря внутренней резьбе. Использование оптического стекла и 28 слоёв нанопокрытия обеспечивают четкую картинку, что подходит для съёмки в формате 8K. К тому же линзы имеют гидрофобную поверхность, отталкивающую воду и устойчивы к царапинам.

Описание

Фильтры в наборе станут отличным дополнением для съёмки природы и пейзажей. CPL эффект устраняет блики и отражения от неметаллических поверхностей, что поможет сделать воду прозрачной, без эффекта зеркала. UV фильтр уберет световую дымку, что даст более контрастные оттенки. Используя их в сочетании вы получите наиболее насыщенный кадр даже при ярком солнце.

Характеристики:

  • Линз в комплекте 2 шт
  • Вид светофильтра CPL (круговой поляризационный), UV (ультрафиолетовый)
  • Диаметр светофильтра 55 мм
  • Особенности конструкции гидрофобная поверхность, олеофобное покрытие

Комплектация

  • светофильтр UV
  • светофильтр CPL
  • передняя крышка
  • задняя крышка

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