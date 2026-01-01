K&F Concept Nano-X Magnetic Black Mist 1/8 58мм светофильтр

Описание

Больше не нужно каждый раз долго накручивать фильтр на объектив, тратя драгоценное время творчества. Большим плюсом стала добавленная в комплект крышка, поставить которую можно также быстро.

В конструкции используется высококлассное оптическое стекло AGC High Definition Premium с 28ми слоями покрытия обеспечивающими защиту от капель, жирных следов и лишних бликов. Структура позволяет избавиться от хроматических аберраций без потерь в цветопередаче.



Характеристики: