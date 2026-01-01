K&F Concept Nano-X Magnetic Black Mist 1/8 58мм светофильтр

Больше не нужно каждый раз долго накручивать фильтр на объектив, тратя драгоценное время творчества. Большим плюсом стала добавленная в комплект крышка, поставить которую можно также быстро.
В конструкции используется высококлассное оптическое стекло AGC High Definition Premium с 28ми слоями покрытия обеспечивающими защиту от капель, жирных следов и лишних бликов. Структура позволяет избавиться от хроматических аберраций без потерь в цветопередаче.
Характеристики:
- Вид светофильтра Black Mist/Diffusion
- Сила эффекта 1/8
- Диаметр светофильтра 58 мм
- Магнитное крепление Да
- Особенности конструкции гидрофобная поверхность, олеофобное покрытие