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K&F Concept Nano-X Magnetic Black Mist 1/8 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Magnetic Black Mist 1/8 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Magnetic Black Mist 1/8 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Magnetic Black Mist 1/8 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Magnetic Black Mist 1/8 58мм светофильтр
K&F Concept Nano-X Magnetic Black Mist 1/8 58мм светофильтр

K&F Concept Nano-X Magnetic Black Mist 1/8 58мм светофильтр

K&F Concept
Артикул: MTG-5419

K&F Concept Nano-X Magnetic Black Mist 1/8 58мм светофильтр. Black Mist используется для красивого художественного размытия. Кадр получает световую дымку вокруг источников освещения, добавляя больше атмосферы в композицию. Новейшая серия светофильтров от K&F Concept получила популярное магнитное крепление, благодаря чему установка линзы стала быстрой и удобной.

Описание

Больше не нужно каждый раз долго накручивать фильтр на объектив, тратя драгоценное время творчества. Большим плюсом стала добавленная в комплект крышка, поставить которую можно также быстро.

В конструкции используется высококлассное оптическое стекло AGC High Definition Premium с 28ми слоями покрытия обеспечивающими защиту от капель, жирных следов и лишних бликов. Структура позволяет избавиться от хроматических аберраций без потерь в цветопередаче.

Характеристики:

  • Вид светофильтра Black Mist/Diffusion
  • Сила эффекта 1/8
  • Диаметр светофильтра 58 мм
  • Магнитное крепление Да
  • Особенности конструкции гидрофобная поверхность, олеофобное покрытие

Комплектация

  • светофильтр
  • магнитный адаптер
  • крышка
  • кейс

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