K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 62мм светофильтр

Описание

В отличие от аналогов, в этой серии фильтров K&F Concept используется не нанесение состава на стекло, а уже готовая линза с необходимым эффектом, что повышает качество работы. Также, модель избавлена от X-эффекта, регулировка плотности всегда проходит плавно и равномерно. Поверхность фильтра устойчива к царапинам и имеет олеофобное покрытие, что гарантирует долговечность и чистоту кадра.

Характеристики: