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K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 62мм светофильтр
K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 62мм светофильтр
K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 62мм светофильтр
K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 62мм светофильтр
K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 62мм светофильтр
K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 62мм светофильтр
K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 62мм светофильтр
K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 62мм светофильтр
K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 62мм светофильтр
K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 62мм светофильтр

K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 62мм светофильтр

K&F Concept
Артикул: MTG-5318

K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 62мм светофильтр. При помощи гибридного нейтрально-поляризационного светофильтра вы сможете снимать при необходимом значении диафрагмы даже в условиях яркого солнечного света, что позволяет получить необычный эффект в кадре. Приспособление равномерно уменьшает поступающий свет, делая картинку более контрастной и тёмной. Плотность фильтра регулируется от 2 до 32. Плюс к этому, кадр будет избавлен от неметаллических отражений и лишнего света.

Описание

В отличие от аналогов, в этой серии фильтров K&F Concept используется не нанесение состава на стекло, а уже готовая линза с необходимым эффектом, что повышает качество работы. Также, модель избавлена от X-эффекта, регулировка плотности всегда проходит плавно и равномерно. Поверхность фильтра устойчива к царапинам и имеет олеофобное покрытие, что гарантирует долговечность и чистоту кадра.

Характеристики:

  • Вид светофильтра CPL (круговой поляризационный), ND (нейтральный)
  • Сила эффекта 2 - 32
  • Диаметр светофильтра 62 мм
  • Регулируемый Да
  • Особенности конструкции гидрофобная поверхность, олеофобное покрытие

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