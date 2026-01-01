K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 62мм светофильтр

В отличие от аналогов, в этой серии фильтров K&F Concept используется не нанесение состава на стекло, а уже готовая линза с необходимым эффектом, что повышает качество работы. Также, модель избавлена от X-эффекта, регулировка плотности всегда проходит плавно и равномерно. Поверхность фильтра устойчива к царапинам и имеет олеофобное покрытие, что гарантирует долговечность и чистоту кадра.
Характеристики:
- Вид светофильтра CPL (круговой поляризационный), ND (нейтральный)
- Сила эффекта 2 - 32
- Диаметр светофильтра 62 мм
- Регулируемый Да
- Особенности конструкции гидрофобная поверхность, олеофобное покрытие