K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 55мм светофильтр

28 слоёв нанопокрытия вкупе с использованием высококачественного оптического стекла обеспечивают четкую и ясную картинку, а даже сильное затемнение не создаст X эффект. Поверхность не боится пыли, царапин и попадания воды, что гарантирует комфортную съёмку даже при неблагоприятной погоде.
Характеристики:
- Вид светофильтра CPL (круговой поляризационный), ND (нейтральный)
- Сила эффекта 2 - 32
- ND Stop 1 — 5
- Диаметр светофильтра 55 мм
- Регулируемый Да
- Особенности конструкции гидрофобная поверхность, олеофобное покрытие