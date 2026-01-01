Артикул: MTG-5519

K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 55мм светофильтр. Новейшая модель гибридного светофильтра сочетающая в себе поляризационный и нейтральный эффекты. Плотность регулируется от 2 до 32 ND (1 - 5 шагов), что позволяет работать в различных условиях освещения и более гибко регулировать настройки выдержки и диафрагмы. CPL уберет лишние отражения и блики на неметаллических поверхностей, он способен убрать со стекла и водной глади зеркальный эффект.