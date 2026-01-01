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K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 55мм светофильтр
K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 55мм светофильтр
K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 55мм светофильтр
K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 55мм светофильтр
K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 55мм светофильтр
K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 55мм светофильтр
K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 55мм светофильтр

K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 55мм светофильтр

K&F Concept
Артикул: MTG-5519

K&F Concept Nano-X CPL/ND2-32 55мм светофильтр. Новейшая модель гибридного светофильтра сочетающая в себе поляризационный и нейтральный эффекты. Плотность регулируется от 2 до 32 ND (1 - 5 шагов), что позволяет работать в различных условиях освещения и более гибко регулировать настройки выдержки и диафрагмы. CPL уберет лишние отражения и блики на неметаллических поверхностей, он способен убрать со стекла и водной глади зеркальный эффект.

Описание

28 слоёв нанопокрытия вкупе с использованием высококачественного оптического стекла обеспечивают четкую и ясную картинку, а даже сильное затемнение не создаст X эффект. Поверхность не боится пыли, царапин и попадания воды, что гарантирует комфортную съёмку даже при неблагоприятной погоде.

Характеристики:

  • Вид светофильтра CPL (круговой поляризационный), ND (нейтральный)
  • Сила эффекта 2 - 32
  • ND Stop 1 — 5
  • Диаметр светофильтра 55 мм
  • Регулируемый Да
  • Особенности конструкции гидрофобная поверхность, олеофобное покрытие

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